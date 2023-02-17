غموض موقف ميسي مع سان جيرمان

تُخيم حالة من الغموض على مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

آخر تطورات المفاوضات مع ميسي

وذكر راديو “مونت كارلو”: “المفاوضات مع ميسي لها طبيعة خاصة؛ لأن النجم الأرجنتيني هو من يتحكم في سير كل التفاصيل، فقد وافق مبدئيًا على تجديد عقده في أواخر 2022، إلا أن المفاوضات على بنود التعاقد الجديد لم تنته بعد”.

وأضافت “مونت كارلو”: “كل الاحتمالات تبدو ممكنة سواء بقاء ميسي، أو رحيله عن صفوف باريس، ولن يتحدد الأمر وفقًا لمصير الفريق أمام بايرن ميونيخ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا”.

وجاء في ختام التقرير: “من المؤكد أن إدارة باريس سان جيرمان لن تبذل كل ما في وسعها لتجديد عقد ميسي، عكس ما فعلته للإبقاء على كيليان مبابي”.

وينتهي تعاقد ليونيل، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بشرط موافقة النجم الأرجنتيني، فيما نجحت الإدارة في تجديد عقد مبابي حتى 2025، بعدما كان قريبًا من الانضمام لريال مدريد.

مفاوضات الهلال

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني مؤخرًا بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أكدت تقارير أن الإدارة تقدمت بعرض ثان، من أجل إقناعه بالموافقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).