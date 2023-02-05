غوارديولا: نجم مانشستر سيتي يتعلم من هاري كين!

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند يطور قدراته بشكل مستمر.

غوارديولا يؤكد تطور هالاند

وتحدث مدرب مانشستر سيتي عن النرويجي هالاند، قائلًا: “إحدى سمات إيرلينج التي فاجأتني هي مدى إدراكه لإمكانية تحسنه في العديد من الجوانب”.

وأضاف: “أنا متأكد من أنه يشاهد هاري كين للتعلم، وليس فقط كين، لكن الآخرين أيضًا، هالاند لديه هذه الإرادة ليقول يمكنني فعل ما هو أفضل، وهذا بالفعل أفضل شيء يمكن أن يعتقده في سن 22 عامًا.. وإلا سيكون الأمر مملًا”.

وواصل غوارديولا، خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قائلًا: “يمكننا دائمًا التحسن حتى النهاية.. إنه الشيء الوحيد في حياتنا الذي لا يتوقف أبدًا”.

ويُقدم هالاند مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 25 هدفًا.

تفاوض مانشستر سيتي مع كين

وبشأن المفاوضات مع هاري كين، وطلب توتنهام 150 مليون إسترليني، قال غوارديولا: “أتذكر أننا كنا نفاوض عددًا قليلًا من اللاعبين، ثم قررنا أن الرقم المطلوب أكثر من اللازم، ولم ندفعه”.

واختتم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته قائلًا: “عندما يقرر النادي أن هذا الأمر أكثر من اللازم، فإننا نبتعد عنه.. يمكنني شرح 3 أو 4 أو 5 حالات”.