Icon

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا متمعدنًا حتى 2022 Icon حماية المستهلك: 3 شروط للمطالبة بالتعويض عن المنتج المغشوش Icon إصابة كورتوا قبل لقاء مايوركا ضد الريال Icon الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم  Icon فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن Icon طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم Icon لقاء الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.7 مليارات ريال Icon مجلة أمريكية: السعودية القوة النووية القادمة Icon الصحة: 40 إصابة كورونا جديدة و30 حالة تعافي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا تطوير قدراته بشكل مستمر

غوارديولا: نجم مانشستر سيتي يتعلم من هاري كين!

2023-02-05 الساعة 4:00
غوارديولا: نجم مانشستر سيتي يتعلم من هاري كين!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند يطور قدراته بشكل مستمر.

غوارديولا يؤكد تطور هالاند

وتحدث مدرب مانشستر سيتي عن النرويجي هالاند، قائلًا: “إحدى سمات إيرلينج التي فاجأتني هي مدى إدراكه لإمكانية تحسنه في العديد من الجوانب”.

قد يهمّك أيضاً
Img

إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير

Img

اليوم أول أيام بذرة الست الصالحة لزراعة جميع المحاصيل

وأضاف: “أنا متأكد من أنه يشاهد هاري كين للتعلم، وليس فقط كين، لكن الآخرين أيضًا، هالاند لديه هذه الإرادة ليقول يمكنني فعل ما هو أفضل، وهذا بالفعل أفضل شيء يمكن أن يعتقده في سن 22 عامًا.. وإلا سيكون الأمر مملًا”.

نجم مانشستر سيتي هالاند
هالاند – المصدر @ManCity

وواصل غوارديولا، خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قائلًا: “يمكننا دائمًا التحسن حتى النهاية.. إنه الشيء الوحيد في حياتنا الذي لا يتوقف أبدًا”.

ويُقدم هالاند مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 25 هدفًا.

هالاند
هالاند – المصدر @ManCity

تفاوض مانشستر سيتي مع كين

وبشأن المفاوضات مع هاري كين، وطلب توتنهام 150 مليون إسترليني، قال غوارديولا: “أتذكر أننا كنا نفاوض عددًا قليلًا من اللاعبين، ثم قررنا أن الرقم المطلوب أكثر من اللازم، ولم ندفعه”.

واختتم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته قائلًا: “عندما يقرر النادي أن هذا الأمر أكثر من اللازم، فإننا نبتعد عنه.. يمكنني شرح 3 أو 4 أو 5 حالات”.

هاري كين
كين – المصدر @SpursOfficial

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم