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 يتوقع وادي السليكون حدوث تغيير هائل قادم

غوغل Bard ينافس ChatGPT

2023-02-07 الساعة 5:29
غوغل Bard ينافس ChatGPT
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شركة ألفابت المالكة لغوغل إنها ستطلق خدمة chatbot لمحرك البحث الخاص بها، وأطلقت عليها اسم Bard وهذه الخدمة تنافس شات جي بي تي ChatGPT.

وفي الوقت نفسه، كانت شركة مايكروسوفت أعلنت إنها تخطط للكشف عن خطط تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاص بها اليوم الثلاثاء، ما يعني أن الشركتين الأمريكيتين دخلتا في سباق جديد بينهما.

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ChatGPT قلب الموازين

وتعكس سلسلة الأخبار هذه كيف يتوقع وادي السليكون حدوث تغيير هائل فيما يُسمى بتقنية الذكاء الاصطناعي المطور، وهي التكنولوجيا التي يمكنها تأليف شعر أو تحرير محتوى.

وكان صعود ChatGPT، روبوت الدردشة من OpenAI التي استثمرت فيها مايكروسوفت بصفقة ضخمة، يمكن أن يعطل كيفية بحث المستخدمين عن المعلومات وهو الأساس الذي يستند عليه غوغل في عمله.

موعد طرح خدمة غوغل الجديدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، سوندار بيتشاي، إن شركته طورت خدمة للذكاء الاصطناعي للمحادثة تسمى Bard لمساعدة المستخدمين.

وأضاف أنه سيتم إصدار الخدمة بشكل عام في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أيضًا إن Google تخطط لإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى محرك البحث الخاص بها للإجابة عن الاستفسارات المعقدة، مثل ما الأسهل تعلم الجيتار أم البيانو؟

وحاليًا عند طرح هذا السؤال على غوغل، فإنها ترشح لك موقع ويب أو أكثر تناول هذا الموضوع، لكن لاحقًا ستكون الإجابة قادمة من الذكاء الاصطناعي الخاص بغوغل.

وتعمل مايكروسوفت الشيء نفسه على محرك البحث الخاص بها Bing وذلك من خلال تضمين قدرات OpenAI فيه.

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