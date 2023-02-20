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معلقًا أن الفريق سيعاني من الضغوطات في دوري أبطال آسيا

فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تحدث فؤاد أنور نجم النصر والكرة السعودية الأسبق عن مواجهة نادي الهلال لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي مساء اليوم الاثنين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال أنور في برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية: “أعتقد أن نادي الهلال سيعاني من الضغط في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب خوضه لنهائي كأس العالم للأندية وقبلها خوض مباراة السوبر السعودي”.

وأضاف: “يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات في المواجهات الحاسمة في دوري أبطال آسيا ولكن الاستمرار في الاحتفال بالتتويج بالميدالية الفضية أكثر من اللازم، قد يؤدي لخلل بالفريق قبل مواجهة شباب الأهلي دبي”.

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