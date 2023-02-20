مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف دعم منصات التبرع غير الرسمية يعرض الشخص للمساءلة القانونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس
تحدث فؤاد أنور نجم النصر والكرة السعودية الأسبق عن مواجهة نادي الهلال لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي مساء اليوم الاثنين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: أعتقد أن الهلال سيعاني من الضغوطات في دوري أبطال آسيا#المنتصف pic.twitter.com/nD4gUUuiUFقد يهمّك أيضاً
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 19, 2023
وقال أنور في برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية: “أعتقد أن نادي الهلال سيعاني من الضغط في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب خوضه لنهائي كأس العالم للأندية وقبلها خوض مباراة السوبر السعودي”.
وأضاف: “يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات في المواجهات الحاسمة في دوري أبطال آسيا ولكن الاستمرار في الاحتفال بالتتويج بالميدالية الفضية أكثر من اللازم، قد يؤدي لخلل بالفريق قبل مواجهة شباب الأهلي دبي”.