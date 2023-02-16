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من لديهم طلاب أقارب من الدرجة الأولى

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة التعليم، التذكير بقرار منع المعلمين ممن لديهم طلاب أقارب من الدرجة الأولى من إعداد أسئلة الاختبارات، أو الاطلاع عليها.

وحددت الوزارة موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ الأسبوع القادم بالاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل.

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الاختبارات التحريرية

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد الموافق السادس من شهر شعبان وتستمر حتى الخميس العاشر من شهر شعبان. وسيتم الإعلان عن النتيجة مع نهاية دوام يوم الخميس.

13 ضابطًا لأسئلة الاختبارات

وأكدت الوزارة أن أسئلة الاختبارات لا بد أن تشملها الضوابط الآتية:

1 – الاهتمام بورقة الأسئلة من حيث الإخراج، ويتضمن مراعاة الآتي: تنظيم البيانات الخاصة برأس الصفحة، على أن تشمل البيانات في أعلى ورقة الأسئلة إدارة التعليم، اسم المدرسة، اسم المادة، الصف الدراسي، القسم، الفصل الدراسي، الدور، العام الدراسي والزمن، ويدون أسفل الصفحة بعض العبارات الإرشادية مثل: (يتبع، تمت الأسئلة).

2 – طباعة الأسئلة بشكل منسق وخط واضح بالحاسب الآلي.

3 – العناية بالترتيب والتفريع والترقيم.

4 – ضبط الكلمات بالشكل كلما تطلب الأمر، كي لا تكون هناك حاجة لقراءتها للطلاب.

5 – الفصل بمسافة كافية بين التعليمات والأسئلة.

6 – ضرورة الفصل بين كل سؤال والذي يليه بمسافة كافية.

7 – عدم تجزئة السؤال على صفحتين متتاليتين.

8 – التأكد من كتابة أسماء معدي الأسئلة وتواقيعهم في آخر ورقة من نموذج الإجابة.

9 – أكدت الوزارة على منع طباعة الأسئلة خارج المدرسة.

10 – عدم تضمين ما لا يخص المادة من الدعايات أو غيرها.

11 – تُكتب نماذج الإجابة للأسئلة لتكون وافية تمامًا.

12 – تُوزع الدرجات على كل سؤال متناولة الجزئيات، وذلك على الهامش الأيسر للورقة، مع مراعاة مناسبة الدرجة المخصصة للسؤال مع المحتوى.

13 – يقوم معد الأسئلة ونماذج الإجابة بمراجعتها بعد الانتهاء من إعدادها للاطمئنان على أنها في مجموعها تشكل تقويماً موضوعياً عادلاً لتحصيل الطالب.

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