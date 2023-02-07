فالفيردي: الأهلي المصري فريق يستحق الاحترام

موانئ توقع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الدمام توفيت ابنته تحت الأنقاض فظل ممسكًا بيدها حتى انتشال جثمانها منفذو جرائم سطو وحيازة مخدرات في قبضة الأمن جورجينا مع أطفالها في صحراء المملكة: يوم رائع الجوازات تستعرض خدماتها وإنجازاتها في ليب 23 غوغل Bard ينافس ChatGPT 10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة الفنار ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة الوزراء الإيطالية رويترز: صندوق الاستثمارات يتلقى طلبات سندات خضراء بـ 12 مليار دولار
تحدث اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي نجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة الأهلي المصري مساء غدٍ الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد: “نعلم أن فريق الأهلي المصري يستحق الاحترام، شاهدنا مباريات لهم وأعلم تمامًا أنه ناد صاحب شعبية كبيرة، ناد يستحق التقدير بسبب تاريخه وبطولاته، ولكننا سنلعب بأسلوب ريال مدريد من أجل العبور للمباراة النهائية”.
وواصل فالفيردي: ” لقد فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا وتخطينا المنافسين بطريقة مميزة، أتمنى أن تكون النهاية جيدة لنا بالفوز بمونديال الأندية”.
وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله في الرباط عاصمة المغرب.
وتُقام المباراة عبر قنوات SSC السعودية و قنوات AEA العراقية والقناة الرياضية المغربية.
وسبق لـ الأهلي المصري أن تقابل مع ريال مدريد في مباراة واحدة ودية وكانت في عام 2001، حيث فاز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري صنداي وكان بمناسبة فوز الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي آنذاك في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.
وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، مع الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت المقبل.