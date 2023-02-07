فالفيردي: الأهلي المصري فريق يستحق الاحترام

تحدث اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي نجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة الأهلي المصري مساء غدٍ الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد: “نعلم أن فريق الأهلي المصري يستحق الاحترام، شاهدنا مباريات لهم وأعلم تمامًا أنه ناد صاحب شعبية كبيرة، ناد يستحق التقدير بسبب تاريخه وبطولاته، ولكننا سنلعب بأسلوب ريال مدريد من أجل العبور للمباراة النهائية”.

وواصل فالفيردي: ” لقد فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا وتخطينا المنافسين بطريقة مميزة، أتمنى أن تكون النهاية جيدة لنا بالفوز بمونديال الأندية”.

موعد مباراة الأهلي المصري ضد الريال

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله في الرباط عاصمة المغرب.

وتُقام المباراة عبر قنوات SSC السعودية و قنوات AEA العراقية والقناة الرياضية المغربية.

وسبق لـ الأهلي المصري أن تقابل مع ريال مدريد في مباراة واحدة ودية وكانت في عام 2001، حيث فاز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري صنداي وكان بمناسبة فوز الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي آنذاك في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، مع الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت المقبل.