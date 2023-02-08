فالفيردي يضيف ثاني أهداف ريال مدريد

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تمكن الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي من إحراز ثاني الأهداف لـ ريال مدريد في شباك الأهلي المصري مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
د46' الهدف الثاني لـ ريال مدريد عن طريق فالفريديقد يهمّك أيضاً
ريال مدريد 2 × 0 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/PIydaNYtUr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023
ونجح فالفيردي في إحراز الهدف الثاني بعد ارتداد الكرة من الحارس محمد الشناوي ليسجل الهدف الثاني لـ الريال في الدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني.