فالفيردي يضيف ثاني أهداف ريال مدريد

تمكن الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي من إحراز ثاني الأهداف لـ ريال مدريد في شباك الأهلي المصري مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح فالفيردي في إحراز الهدف الثاني بعد ارتداد الكرة من الحارس محمد الشناوي ليسجل الهدف الثاني لـ الريال في الدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني.