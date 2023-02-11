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تشمل كل شيء من الأطعمة والملابس واحتياجات الأطفال الصغار

فايز المالكي: قوافل المساعدات السعودية لمتضرري الزلزال شيء مشرف

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
فايز المالكي: قوافل المساعدات السعودية لمتضرري الزلزال شيء مشرف
المواطن - فريق التحرير

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نشر الفنان والممثل السعودي، فايز المالكي مقطع فيديو، من على الحدود السورية التركية، وثق من خلاله قوافل المساعدات السعودية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال المالكي، والله شيء مشرف فرق الإنقاذ السعودية تساعد في عمليات البحث عن الناجين، وهنا إغاثة مركز الملك سلمان المتجهة للمتضررين شمال تركيا وتشمل كل شيء من الأطعمة والملابس واحتياجات الأطفال الصغار.

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وصول الطائرة الإغاثية السادسة

واليوم وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

 

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