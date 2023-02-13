فتاة تفتح باب دورية أمنية كويتية وتُهرب شابًّا منها

أقدمت فتاة كويتية على فتح باب دورية أمنية لشاب مقبوض عليه، ما ساعده في الهرب من يد قوات الأمن، الأمر الذي أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، في الكويت.

تفاصيل الهروب

وفي التفاصيل، تحدثت الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عما ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها.

وأفادت الإدارة بأنه بعد البحث والتحري تم ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له.

وبحسب الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإبعادهما عن البلاد وذلك بسبب إخلالهما بالنظام العام.