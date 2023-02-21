جميل الذيابي: المنتدى السعودي للإعلام باحة واسعة لمناقشة الأزمات والعوائق CNN: الرياض تتحول لمدينة من الخيال العلمي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا 61 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال أمانة المدينة المنورة لـ ملاك الأراضي الفضاء: سارعوا بإصدار ترخيص التسوير خالد المالك: نظام هيئة الصحفيين الجديد سيشمل الإعلام الرقمي الملك سلمان يتلقى برقيات التهاني بذكرى يوم التأسيس مصري يحتفي بيوم التأسيس على ضفاف النيل النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (رجال)، على رتبة (جندي).
وأوضحت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم سيتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1444هـ.