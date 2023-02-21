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على رتبة جندي

فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (رجال)، على رتبة (جندي).

شروط وظائف الجوازات

وأوضحت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

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– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم سيتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1444هـ.

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