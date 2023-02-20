Icon

مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين Icon فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي Icon قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة Icon برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني Icon توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا Icon إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف Icon دعم منصات التبرع غير الرسمية يعرض الشخص للمساءلة القانونية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش Icon جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي

فرصة استثمارية في تربية الأغنام بالرياض

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
فرصة استثمارية في تربية الأغنام بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية في تربية الأغنام بمحافظة ثادق في منطقة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
Img

إطلاق المرحلة الأولى من مواقف المركبات في الرياض

Img

سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الفرصة الاستثمارية تأتي بهدف الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

مواعيد استلام المظاريف

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد لاستلام المظاريف 28 شوال 1444هـ، كما حددت اليوم الذي يليه 29 شوال 1444هـ، موعدًا لفتح المظاريف.

وأشارت الوزارة إلى أنه على من يرغب في شراء كراسة الشروط والمواصفات التقدم لمقر الوزارة “مخرج 12″، وكالة الخدمات المشتركة، أو فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...
السعودية اليوم

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...

السعودية اليوم
مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب
تقارير

مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب

تقارير
النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...
السعودية اليوم

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...

السعودية اليوم
8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...
السعودية اليوم

8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...

السعودية اليوم
سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا
السعودية اليوم

سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا

السعودية اليوم
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...

السعودية اليوم
أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...
العالم

أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...

العالم
موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء
العالم

موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء

العالم