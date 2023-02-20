فرصة استثمارية في تربية الأغنام بالرياض

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية في تربية الأغنام بمحافظة ثادق في منطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الفرصة الاستثمارية تأتي بهدف الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد لاستلام المظاريف 28 شوال 1444هـ، كما حددت اليوم الذي يليه 29 شوال 1444هـ، موعدًا لفتح المظاريف.
وأشارت الوزارة إلى أنه على من يرغب في شراء كراسة الشروط والمواصفات التقدم لمقر الوزارة “مخرج 12″، وكالة الخدمات المشتركة، أو فرع الوزارة بمنطقة الرياض.