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لازالت الاحتجاجات على خطط التقاعد مستمرة

فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين 

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء فرنسا، اليوم السبت، في محاولة لمواصلة الضغط على الحكومة بشأن خطط إصلاح المعاشات التقاعدية التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا من 62.

فرنسا تحترق

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن فرنسا تحترق مع اشتباك شرطة مكافحة الشغب مع المحتجين في جميع أنحاء فرنسا.

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فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  (7)

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 960 ألف شخص خرجوا في مسيرة في باريس ونيس ومرسيليا وتولوز ونانت ومدن أخرى، مع توقعات بأن يصل العدد إلى أكثر من مليون شخص.

وفي العاصمة الفرنسية، أحصت السلطات نحو 93 ألف مشارك في أكبر عدد للمتظاهرين في باريس هذا الشهر ضد تغييرات المعاشات التقاعدية.

إضراب غير متوقع

وهذه المرة، لم تصاحب إضرابات عمال السكك الحديدية المظاهرات، مما سمح للقطارات ومترو باريس بالعمل يوم السبت، ومع ذلك، أدى إضراب غير متوقع من قبل مراقبي الحركة الجوية إلى إلغاء ما يصل إلى نصف الرحلات من وإلى ثاني أكبر مطار في باريس، أورلي، بعد ظهر يوم السبت.

وأضرمت النيران في سيارة وعدة صناديق قمامة في شارع بوسط باريس حيث هاجمت الشرطة الحشد وفرقت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، وقالت شرطة باريس إن الضباط اعتقلوا ثمانية أشخاص لمخالفات تراوحت بين حيازة سلاح ناري والتخريب.

وسارت بعض العائلات في ساحة الجمهورية الفرنسية بالعاصمة الفرنسية تحمل لافتات مؤثرة، حيث كتب أحدهم: لا أريد أن يموت والداي في العمل.

فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  (7)

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