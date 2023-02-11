فريق إنقاذ سعودي ينقذ سيدة حاملاً مكثت تحت أنقاض زلزال تركيا 5 أيام

قال نائب رئيس الهلال الأحمر السعودي د. فهد الحجاج من غازي عنتاب: أنقذنا سيدة حاملاً في الشهر السادس مكثت تحت الأنقاض 5 أيام.

وأضاف الحجاج لقناة “الإخبارية”، أن هناك أحد الأشخاص خرج زحفاً من تحت الأنقاض، في مكان غير متوقع، في موقف يبعث على الأمل في البحث عن الناجين تحت الأنقاض.

فيديو | نائب رئيس الهلال الأحمر السعودي د. فهد الحجاج من #غازي_عنتاب: أنقذنا سيدة حامل في الشهر السادس مكثت تحت الأنقاض 5 أيام وهناك من يخرج زحفاً#الإخبارية pic.twitter.com/wgxqktm8Ox — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 11, 2023

وصول الطائرة الإغاثية السادسة

واليوم وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.