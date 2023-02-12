لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة جهود مستمرة ومهام صعبة لـ فريق الإنقاذ السعودي لإغاثة متضرري الزلزال انهيار أول مسجد بني في تركيا بفعل الزلزال لفطات لإنقاذ رضيع سوري من تحت الأنقاض بعد حمايته بجسد والدته 5 أكلات قصيمية لها علاقة بالمناخ طفل نجا من الزلزال المدمر: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويسقيني لقطات من استقبال وزير الرياضة لـ الهلال وصيف العالم في الرياض سعود كريري: كنا نتمنى إهداء الميدالية الذهبية لـ الوليد بن طلال 14 مليون زائر لمناطق وفعاليات تقويم الرياض 34 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
وثقت مقاطع فيديو جهود فريق البحث والإنقاذ السعودي، في المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة #فريق_البحث_والإنقاذ_السعودي#تركيا_وسوريا #الدفاع_المدني
لله دركم ابطالنا ابطال الدفاع pic.twitter.com/WDIeSvFuWEقد يهمّك أيضاً
— فايز المالكي (@fayez_malki) February 12, 2023
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الفنان والناشط الاجتماعي فايز المالكي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددًا من رجال الإنقاذ التابع للدفاع المدني وهي تبحث بين الركام عن الضحايا لانتشالهم، فيما يشير مصور المقطع إلى أنه تم انتشال 4 أشخاص من أحد مواقع الأبنية المنهارة، داعيًا لهم الله أن يقويهم على مهمتهم الإنسانية ويحفظهم سالمين.
كما نشر المالكي مقطع فيديو آخر لأحد رجال فرق الإنقاذ، موجهًا الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة، وفريق البحث والإنقاذ السعودي.
شكرا #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة
شكرا #فريق_البحث_والإنقاذ_السعودي#تركيا_وسوريا #الدفاع_المدني
اثبتو لنا انكم في كل مكان وزمان ابطال pic.twitter.com/Vh50KKegcw
— فايز المالكي (@fayez_malki) February 12, 2023
وقد غادر أول أمس فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ووصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.