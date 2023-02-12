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انتشال 4 أشخاص من أحد مواقع الأبنية المنهارة

جهود مستمرة ومهام صعبة لـ فريق الإنقاذ السعودي لإغاثة متضرري الزلزال

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
جهود مستمرة ومهام صعبة لـ فريق الإنقاذ السعودي لإغاثة متضرري الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو جهود فريق البحث والإنقاذ السعودي، في المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الفنان والناشط الاجتماعي فايز المالكي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددًا من رجال الإنقاذ التابع للدفاع المدني وهي تبحث بين الركام عن الضحايا لانتشالهم، فيما يشير مصور المقطع إلى أنه تم انتشال 4 أشخاص من أحد مواقع الأبنية المنهارة، داعيًا لهم الله أن يقويهم على مهمتهم الإنسانية ويحفظهم سالمين.

كما نشر المالكي مقطع فيديو آخر لأحد رجال فرق الإنقاذ، موجهًا الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة، وفريق البحث والإنقاذ السعودي.

خطط عملية وعلمية

وقد غادر أول أمس فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ووصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

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