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يباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية

فريق الإنقاذ السعودي: مسح 32 موقعًا من المواقع المتضررة في تركيا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
فريق الإنقاذ السعودي: مسح 32 موقعًا من المواقع المتضررة في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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يواصل فريق البحث والإنقاذ السعودي عملياته المكثفة في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا التي بلغت حتى الآن 9 مواقع في غازي عنتاب، و23 موقعًا في أنطاكيا، ما بين مسح واستطلاع وعمليات، حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني.

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ونشرت المديرية العامة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، لقطات مصورة توثق جهود فريق البحث والإنقاذ السعودي في المساعدة في إغاثة متضرري الزلزال في تركيا بالمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

خطط عملية وعلمية

وغادر الجمعة الماضية فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ووصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

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