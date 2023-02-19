فريق الإنقاذ السعودي مُدرب ومؤهل عالميًا على مواجهة الكوارث

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني، خبرات ومؤهلات أعضاء فريق البحث والإنقاذ السعودي لمساعدة المتضررين في زلزال تركيا، بالإضافة لأقسام الفريق والمعدات والتجهيزات المستخدمة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني خلال إنفوجراف نشرته بحسابها الرسمي على “تويتر”، أن الفريق مُدَرب وفقًا لأعلى المستويات لمواجهة الكوارث وتحقيق الدعم والإسناد داخل المملكة أو خارجها.

أعضاء الفريق

الفريق يضم نخبة من المنقذين والأطباء والمهندسين والمسعفين ومشرفي وسائل البحث (K9)، إضافةً إلى فنيي الصيانة وفنيي أنظمة الاتصالات ومختصين بالأمن والسلامة.

الأقسام والمعدات

وأضافت أن الفريق يضم 5 أقسام رئيسية؛ وهي الإدارة والعمليات والدعم اللوجستي والدعم الطبي ووحدة وسائل البحث، كما تشمل المعدات والتجهيزات مركبات نقل ومعدات إنقاذ ومستلزمات طبية وأجهزة اتصالات ووسائل بحث (K9) ومواد إيوائية وخيام.

الخبرات والمؤهلات

1ـ الفريق حاصل على التصنيف الدولي (فئة الثقيل) كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG).

2ـ مثّل المملكة في تمارين مشتركة في عدد من دول العالم.

3ـ شارك في مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في عدد من الدول.