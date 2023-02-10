فريق الإنقاذ السعودي مُصنف دوليًّا ويضم تخصصات متعددة

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قال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: إن فريق الإنقاذ السعودي هو استمرار للمساعدات الإنسانية المتنوعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فيديو | المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: فريق الإنقاذ السعودي فريق متخصص مصنف دوليا ويعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة وسيشارك في عمليات البحث والإنقاذ#الإخبارية pic.twitter.com/Uc922SdHw6قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
وأوضح الحمادي، في حواره لـ “قناة الإخبارية”، أن فريق الإنقاذ فريق متخصص ومُصنف دوليًّا، يحتوي على العديد من التخصصات الطبية والهندسية والفنية، بالإضافة إلى المعدات والآليات التي يتطلبها الموقف للتعامل مع حالات الإنقاذ.
وأشار الحمادي إلى أن الفريق وصل على متن طائرتين، وسيبدأ اعماله في البحث والإنقاذ، حيث سبقه وصول فريق تقييم من قبل فريق الإنقاذ لتحديد المواقع التي سيتعامل معها فريق الإنقاذ.
وعن أهم الخدمات المقدمة، لفت الحمادي إلى أن فريق الإنقاذ يعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة، وسيشارك في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة للطواقم الطبية والهلال الأحمر.
وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.
فيديو | لقطات مباشرة لـ #الإخبارية لوصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى مطار غازي عنتاب في تركيا pic.twitter.com/iFNovcUpSV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وسجادًا وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.
ومن جهته، أوضح عضو فريق الإنقاذ العقيد محمد الشهراني، في حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات والآليات التي ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى وصول عدد الفريق إلى 93 شخصًا.
فيديو | عضو فريق الإنقاذ السعودي العقيد محمد الشهراني: وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات ويبلغ عدد الفريق 93 شخصا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rhKpNSYA88
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023