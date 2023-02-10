فريق الإنقاذ السعودي يباشر مهامه لدعم المتضررين

يباشر فريق البحث والإنقاذ السعودي مهامه في أعمال البحث والإنقاذ لمتضرري الزلزال في تركيا، عقب وصوله اليوم على متن طائرتين إلى مطار غازي عنتاب للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يوثق وصول فريق الإنقاذ للمشاركة في عمليات الإنقاذ، سبقتهم وصول المعدات والآليات التي سيتم استخدامها في عمليات البحث مزودة بأحدث التقنيات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: إن فريق الإنقاذ السعودي هو استمرار للمساعدات الإنسانية المتنوعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فريق متخصص

وأوضح الحمادي، في حواره لـ “قناة الإخبارية”، أن فريق الإنقاذ فريق متخصص ومُصنف دوليًّا، يحتوي على العديد من التخصصات الطبية والهندسية والفنية، بالإضافة إلى المعدات والآليات التي يتطلبها الموقف للتعامل مع حالات الإنقاذ.

فيديو | المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: فريق الإنقاذ السعودي فريق متخصص مصنف دوليا ويعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة وسيشارك في عمليات البحث والإنقاذ#الإخبارية pic.twitter.com/Uc922SdHw6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023

وأشار الحمادي إلى أن الفريق وصل على متن طائرتين، وسيبدأ اعماله في البحث والإنقاذ، حيث سبقه وصول فريق تقييم من قبل فريق الإنقاذ لتحديد المواقع التي سيتعامل معها فريق الإنقاذ.

وعن أهم الخدمات المقدمة، لفت الحمادي إلى أن فريق الإنقاذ يعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة، وسيشارك في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة للطواقم الطبية والهلال الأحمر.

تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وسجادًا وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.