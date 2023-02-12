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فريق الإنقاذ السعودي يبحث عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
فريق الإنقاذ السعودي يبحث عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب
المواطن- فريق التحرير

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يواصل فريق الإنقاذ والبحث السعودي عمليات البحث والتنقيب عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب في تركيا، فيما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور قرابة أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بشدة وأسفر عن وفاة قرابة 30 ألف شخص في الدولتين.

وأفادت قناة العربية باستمرار جهود فريق البحث السعودي الذي جلب أجهزة استشعار لفحص المباني في غازي عنتاب أملًا في العثور على ناجين.

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الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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