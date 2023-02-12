فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب

تمكن فريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا من إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب بعد رصد صرخات استغاثة.

ووثقت “قناة الإخبارية” لقطات مباشرة لعمليات بحث فريق الإنقاذ السعودي عن طفل مفقود بعد رصد استغاثة منه، حيث طالبت فرق الإنقاذ بلحظة صمت رابعة في محاولة لإدخال كاميرا لموقع الطفل بالتحديد في مبنى منهار يزيد عن 10 طوابق.

فيديو | مشاهد مباشرة لعمليات بحث فريق الإنقاذ السعودي عن الطفل المفقود في غازي عنتاب بتركيا#زلزال_سوريا_وتركيا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/XhFcBOvpJO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023

ومن جانبها، قامت فرق الإنقاذ السعودية بتوسيع نطاق البحث عبر حفر الأنقاض لإيجاد مدخل المنزل المتواجد فيه الطفل، بعد سماع صرخات استغاثة له من تحت الأنقاض، وسط تمنيات بإخراج الطفل سليمًا ومعافى.

فيديو | موفد #الإخبارية إلى تركيا عبد الله الرويس: شهدنا لحظة صمت ثالثة لسماع الطفل المحتجز تحت الأنقاض في غازي عنتاب بتركيا #زلزال_سوريا_وتركيا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fdKl8PZlyu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023

وخلال عمليات بحثه، قام فريق الإنقاذ السعودي باستخدام أجهزة حساسة ومتخصصة، مستعينة بكلاب مختصة تابعة لفرق البحث والإنقاذ للبحث عن الطفل المفقود تحت الأنقاض في غازي عنتاب بتركيا.

فيديو | كلاب مختصة تابعة لفرق البحث والإنقاذ السعودي تواصل البحث عن الطفل المفقود تحت الأنقاض في غازي عنتاب بتركيا#زلزال_سوريا_وتركيا#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Vd4vUQWHMR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023

استجابة سريعة

وفي وقت سابق، استجاب فريق الإنقاذ السعودي لصراخ طفل من تحت الأنقاض، بعد سماع صوت استغاثة من أسفل مباني منهارة في مدينة غازي عنتاب التركية، وسط توقعات مبشرة بإنقاذه من قبل الفريق السعودي.

ونشرت “قناة الإخبارية” استعدادات فريق الإنقاذ السعودي متسلحًا بأحدث الأجهزة لإنقاذ العالقين والمفقودين من تحت الأنقاض، من أسفل المباني المتضررة بالمدينة.

وبحسب ما أفاد مراسل “قناة الإخبارية”، عبدالله الرويس، فإن الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه.