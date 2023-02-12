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بدأت بأعمال حفر واستخدام أجهزة حساسة وكلاب متخصصة

فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا من إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب بعد رصد صرخات استغاثة.

ووثقت “قناة الإخبارية” لقطات مباشرة لعمليات بحث فريق الإنقاذ السعودي عن طفل مفقود بعد رصد استغاثة منه، حيث طالبت فرق الإنقاذ بلحظة صمت رابعة في محاولة لإدخال كاميرا لموقع الطفل بالتحديد في مبنى منهار يزيد عن 10 طوابق.

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ومن جانبها، قامت فرق الإنقاذ السعودية بتوسيع نطاق البحث عبر حفر الأنقاض لإيجاد مدخل المنزل المتواجد فيه الطفل، بعد سماع صرخات استغاثة له من تحت الأنقاض، وسط تمنيات بإخراج الطفل سليمًا ومعافى.

 

وخلال عمليات بحثه، قام فريق الإنقاذ السعودي باستخدام أجهزة حساسة ومتخصصة، مستعينة بكلاب مختصة تابعة لفرق البحث والإنقاذ للبحث عن الطفل المفقود تحت الأنقاض في غازي عنتاب بتركيا.

استجابة سريعة

وفي وقت سابق، استجاب فريق الإنقاذ السعودي لصراخ طفل من تحت الأنقاض، بعد سماع صوت استغاثة من أسفل مباني منهارة في مدينة غازي عنتاب التركية، وسط توقعات مبشرة بإنقاذه من قبل الفريق السعودي.

ونشرت “قناة الإخبارية” استعدادات فريق الإنقاذ السعودي متسلحًا بأحدث الأجهزة لإنقاذ العالقين والمفقودين من تحت الأنقاض، من أسفل المباني المتضررة بالمدينة.

وبحسب ما أفاد مراسل “قناة الإخبارية”، عبدالله الرويس، فإن الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه.

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