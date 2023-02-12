الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ16 فريق الإنقاذ السعودي يستجيب لصراخ طفل تحت الأنقاض لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني فيفا: لوسيانو فييتو قدم بطولة للتاريخ الشيباني على درب الهجرة سيرًا على الأقدام إنقاذ مسنة ثمانينية في تركيا بعد 152 ساعة تحت الأنقاض الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10419.44 نقطة رئيس الاتحاد الآسيوي: الهلال قدم أفضل مستوياته بمونديال الأندية لقاء الرائد وأبها الأكثر دقائق لعب فعلي لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
استجاب فريق الإنقاذ السعودي لصراخ طفل من تحت الأنقاض، بعد سماع صوت استغاثة من أسفل مباني منهارة في مدينة غازي عنتاب التركية، وسط توقعات مبشرة بإنقاذه من قبل الفريق السعودي.
فيديو | طفل يصرخ تحت الأنقاض وفريق الإنقاذ السعودي يستجيب له #زلزال_سوريا_وتركيا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/o1imTdd4Fu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023
ونشرت “قناة الإخبارية” استعدادات فريق الإنقاذ السعودي متسلحًا بأحدث الأجهزة لإنقاذ العالقين والمفقودين من تحت الأنقاض، من أسفل المباني المتضررة بالمدينة.
وبحسب ما أفاد مراسل “قناة الإخبارية”، عبدالله الرويس، فإن الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه.
فيديو | موفد #الإخبارية إلى تركيا عبد الله الرويس: الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه pic.twitter.com/ZyyqiJFgar
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023
وفي وقت سابق، طالب فريق الإنقاذ السعودي بلحظة صمت، أملًا في العثور على ناجين تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، بعد سماع صوت استغاثة من قبل بعض المحتجزين بالداخل.
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملا في العثور على ناجين تحت الأنقاض بغازي عنتاب
#العربية#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/9yI9WSVcBz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 12, 2023
ونشرت “قناة العربية ” فيديو يوثق لحظة صمت نظمها فرق الإنقاذ السعودية والإغاثية أملًا في العثور على ناجين داخل مبنى منهار بالكامل في مدينة غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر.
ويواصل فريق الإنقاذ والبحث السعودي عمليات البحث والتنقيب عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب في تركيا، فيما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور قرابة أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بشدة وأسفر عن وفاة قرابة 30 ألف شخص في الدولتين.