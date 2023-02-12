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الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل

فريق الإنقاذ السعودي يستجيب لصراخ طفل تحت الأنقاض

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
فريق الإنقاذ السعودي يستجيب لصراخ طفل تحت الأنقاض
المواطن - فريق التحرير

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استجاب فريق الإنقاذ السعودي لصراخ طفل من تحت الأنقاض، بعد سماع صوت استغاثة من أسفل مباني منهارة في مدينة غازي عنتاب التركية، وسط توقعات مبشرة بإنقاذه من قبل الفريق السعودي.

ونشرت “قناة الإخبارية” استعدادات فريق الإنقاذ السعودي متسلحًا بأحدث الأجهزة لإنقاذ العالقين والمفقودين من تحت الأنقاض، من أسفل المباني المتضررة بالمدينة.

وبحسب ما أفاد مراسل “قناة الإخبارية”، عبدالله الرويس، فإن الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه.

لحظة صمت

وفي وقت سابق، طالب فريق الإنقاذ السعودي بلحظة صمت، أملًا في العثور على ناجين تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، بعد سماع صوت استغاثة من قبل بعض المحتجزين بالداخل.

ونشرت “قناة العربية ” فيديو يوثق لحظة صمت نظمها فرق الإنقاذ السعودية والإغاثية أملًا في العثور على ناجين داخل مبنى منهار بالكامل في مدينة غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر.

جهود متواصلة

ويواصل فريق الإنقاذ والبحث السعودي عمليات البحث والتنقيب عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب في تركيا، فيما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور قرابة أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بشدة وأسفر عن وفاة قرابة 30 ألف شخص في الدولتين.

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