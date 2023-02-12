فريق الإنقاذ السعودي يستجيب لصراخ طفل تحت الأنقاض

استجاب فريق الإنقاذ السعودي لصراخ طفل من تحت الأنقاض، بعد سماع صوت استغاثة من أسفل مباني منهارة في مدينة غازي عنتاب التركية، وسط توقعات مبشرة بإنقاذه من قبل الفريق السعودي.

ونشرت “قناة الإخبارية” استعدادات فريق الإنقاذ السعودي متسلحًا بأحدث الأجهزة لإنقاذ العالقين والمفقودين من تحت الأنقاض، من أسفل المباني المتضررة بالمدينة.

وبحسب ما أفاد مراسل “قناة الإخبارية”، عبدالله الرويس، فإن الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه.

فيديو | موفد #الإخبارية إلى تركيا عبد الله الرويس: الطفل المحتجز متواجد في صالة المنزل تحت الأنقاض وفريق البحث والإنقاذ السعودي يحاول استخراجه pic.twitter.com/ZyyqiJFgar — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023

لحظة صمت

وفي وقت سابق، طالب فريق الإنقاذ السعودي بلحظة صمت، أملًا في العثور على ناجين تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، بعد سماع صوت استغاثة من قبل بعض المحتجزين بالداخل.

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملا في العثور على ناجين تحت الأنقاض بغازي عنتاب

#العربية#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/9yI9WSVcBz — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 12, 2023

ونشرت “قناة العربية ” فيديو يوثق لحظة صمت نظمها فرق الإنقاذ السعودية والإغاثية أملًا في العثور على ناجين داخل مبنى منهار بالكامل في مدينة غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر.

جهود متواصلة

ويواصل فريق الإنقاذ والبحث السعودي عمليات البحث والتنقيب عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب في تركيا، فيما تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور قرابة أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بشدة وأسفر عن وفاة قرابة 30 ألف شخص في الدولتين.