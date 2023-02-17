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أسهم في تحديد وانتشال العديد من الضحايا

فريق الإنقاذ السعودي يواصل مهامه في 46 موقعًا بـ 3 مدن تركية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
فريق الإنقاذ السعودي يواصل مهامه في 46 موقعًا بـ 3 مدن تركية
المواطن - واس

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واصل فريق البحث والإنقاذ السعودي مهامه وأعماله لمساعدة المتضررين في زلزال جمهورية تركيا لليوم الثامن في (46) موقعًا في (3) مدن تركية ضمن أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأسهم في تحديد وانتشال العديد من الضحايا.

فريق النخبة

ويضم الفريق المدرب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة وخارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث (K9)، وفنيي الصيانة، وفنيي أنظمة الاتصالات، ومختصين بالأمن والسلامة وفق بناء تنظيمي يشمل أقسام الإدارة والعمليات والدعم اللوجستي والدعم الطبي ووحدة وسائل البحث، ومزود بآليات ومعدات فنية ومستلزمات طبية وأجهزة اتصالات ووسائل بحث (K9) ومواد إيوائية وخيام يتم شحنها في مركبات نقل مخصصة لذلك.

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أعلى تصنيف

يذكر أن فريق البحث والإنقاذ السعودي في المديرية العامة للدفاع المدني حاصل على التصنيف الدولي (فئة الثقيل) كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG)، ومثّل المملكة في تمارين مشتركة في عدد من دول العالم، وشارك في مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات والكوارث في عدد من الدول.

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