فريق البحث السعودي يواصل عمليات الإنقاذ في تركيا

لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع فرق المتطوعين، تقديم المساعدات الإغاثية وعمليات البحث في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا.
فريق البحث والإنقاذ السعودي يواصل عملياته الميدانية في المناطق المتضررة من الزلزال في جمهورية #تركيا.https://t.co/cGXPr3eoLa#الدفاع_المدني_السعودي pic.twitter.com/82kHUHL4sN
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 11, 2023
وتضم فرق البحث عددًا من رجال الإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريق طبي من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرق ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.
ويقوم فريق البحث والإنقاذ السعودي بتنفيذ عمليات الميدانية في المناطق المتضررة من الزلزال بالجمهورية التركية، وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بمهنية وبانتظام من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المتضررة أملًا بالعثور على ناجين تحت أنقاضها وتقديم الخدمات الإسعافية الضرورية لهم.
يذكر أن ست طائرات إغاثية سعودية وصلت للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني المعهود الذي تقوم به المملكة.