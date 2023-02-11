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ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

فريق البحث السعودي يواصل عمليات الإنقاذ في تركيا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
فريق البحث السعودي يواصل عمليات الإنقاذ في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع فرق المتطوعين، تقديم المساعدات الإغاثية وعمليات البحث في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا.

 

 

مهام فريق البحث

وتضم فرق البحث عددًا من رجال الإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريق طبي من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرق ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

ويقوم فريق البحث والإنقاذ السعودي بتنفيذ عمليات الميدانية في المناطق المتضررة من الزلزال بالجمهورية التركية، وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بمهنية وبانتظام من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المتضررة أملًا بالعثور على ناجين تحت أنقاضها وتقديم الخدمات الإسعافية الضرورية لهم.

طائرات إغاثية

يذكر أن ست طائرات إغاثية سعودية وصلت للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني المعهود الذي تقوم به المملكة.

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