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الفريق مجهز بالآليات والمعدات والأدوية الطبية

فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
المواطن - واس

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تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، غادر فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.

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إنقاذ المحتجزين والمتضررين

وسيصل فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى تركيا مجهزاً بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

 

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