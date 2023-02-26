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وسط استعراض جوي مهاري

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
المواطن - واس

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واصل فريق الصقور السعودية اليوم الأحد، عروضه الجوية لليوم الثاني في سماء دولة الكويت الشقيقه، وذلك خلال مشاركة الفريق مع طائرات القوة الجوية الكويتية في الاحتفالات والأيام الوطنية لدولة الكويت الـ 62.

استعراض جوي

وقدم فريق الصقور السعودية استعراضًا جويًا لسبع طائرات للفريق من نوع هوك، جسدوا من خلاله عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، حيث رسموا لوحات فنية ومشاهد مميزة باللونين الأخضر والأبيض المميزين لعلم المملكة العربية السعودية، مع مشاهد أخرى بألوان علم دولة الكويت، إضافة للمشاهد المهارية التي أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين.

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