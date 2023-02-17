فصل معلمة إيرانية بسبب مقطع غنائي في الفصل

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فُصلت معلمة إيرانية من عملها، بعد نشرها مقطع فيديو رفقة طلابها الصغار، وهي تغني معهم على وقع إيقاع موسيقي محلي.
ونشرت الناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، المقطع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن المعلمة اتهمت بـجريمة عزف الموسيقى المبتذلة من طرف النظام الإيراني الذي يواجه أصلا موجة من الاحتجاجات بسبب تعسفه في تطبيق قوانين ردع كل ما يربط بالحياة.
وتظهر المعلمة في الفيديو وهي تردد الأغنية وعلامات الفرح على محياها، وهي تنتمي لمدرسة خاصة، بمنطقة قائم شهر، في مازندران شمالي إيران.
وبعد تداول المقطع على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، قال حسين كمالي مدير عام التربية والتعليم في محافظة مازندران إنه تم فصل المعلمة عن العمل وتقديم تحذير كتابي لمدير المدرسة، وفق ما ذكر موقع “إيران إنترناشيونال”.
وفي تعليقها على ما حدث للمعلمة، كتبت نجاد، التي هربت من إيران وهي تقيم الآن في الولايات المتحدة “هذه هي الجمهورية الإسلامية، هذا النظام يقوم باعتقال وحتى إعدام الأشخاص بسبب الغناء والشرب وحتى ترديد الأشعار والرقص وإظهار الحب”.