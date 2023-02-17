Icon

النصر يستعيد صدارة دوري روشن بفوز صعب أمام التعاون Icon لقطات لأسرة تركية تنجو من الزلزال بفضل الببغاء Icon انفجار أسطوانة غاز يُصيب 4 أشخاص بحفر الباطن Icon لحظة إطلاق عناصر طالبان النار على مركز شرطة كراتشي في باكستان Icon اختراق موقع الـFBI وسط تحذيرات أمريكية من هجمات القراصنة Icon وزير التجارة: إعلان نظام حماية المستهلك خلال 8 أشهر Icon السديس يوجه منسوبي الرئاسة عبر اللاسلكي لخدمة ضيوف الرحمن Icon كريستيانو رونالدو يُحيي والدته في المدرجات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة Icon فيديو مؤلم .. اختطاف طفلتين وقتلهما في توك توك بالعراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اتهمت بـجريمة عزف الموسيقى

فصل معلمة إيرانية بسبب مقطع غنائي في الفصل

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
فصل معلمة إيرانية بسبب مقطع غنائي في الفصل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فُصلت معلمة إيرانية من عملها، بعد نشرها مقطع فيديو رفقة طلابها الصغار، وهي تغني معهم على وقع إيقاع موسيقي محلي.

سبب الفصل

ونشرت الناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، المقطع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن المعلمة اتهمت بـجريمة عزف الموسيقى المبتذلة من طرف النظام الإيراني الذي يواجه أصلا موجة من الاحتجاجات بسبب تعسفه في تطبيق قوانين ردع كل ما يربط بالحياة.

قد يهمّك أيضاً
Img

شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م

Img

فوز ثمين لـ ميلان ضد توتنهام

وتظهر المعلمة في الفيديو وهي تردد الأغنية وعلامات الفرح على محياها، وهي تنتمي لمدرسة خاصة، بمنطقة قائم شهر، في مازندران شمالي إيران.

تحذير كتابي

وبعد تداول المقطع على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، قال حسين كمالي مدير عام التربية والتعليم في محافظة مازندران إنه تم فصل المعلمة عن العمل وتقديم تحذير كتابي لمدير المدرسة، وفق ما ذكر موقع “إيران إنترناشيونال”.

وفي تعليقها على ما حدث للمعلمة، كتبت نجاد، التي هربت من إيران وهي تقيم الآن في الولايات المتحدة “هذه هي الجمهورية الإسلامية، هذا النظام يقوم باعتقال وحتى إعدام الأشخاص بسبب الغناء والشرب وحتى ترديد الأشعار والرقص وإظهار الحب”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب