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اعتدى عليه بوحشية أمام زملائه في الفصل

فصل معلم ضرب طالبًا في مدرسة أهلية بحفر الباطن

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
فصل معلم ضرب طالبًا في مدرسة أهلية بحفر الباطن
فواز الأسلمي - حفر الباطن

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كشفت مصادر خاصة لـ “المواطن” عن كف يد معلم في إحدى المدارس الأهلية بمحافظة حفر الباطن بعد قيامه بضرب طالب بطريقة وحشية أمام زملائه في الفصل.

وحققت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بالحادثة يوم أمس الخميس وتم فصل المعلم لقيامه بهذا التصرف المخالف.

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بيان الإدارة

وفي وقت لاحق أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن بيانًا أوضحت فيه أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة للتحقق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: (معلم يضرب طالبًا) بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة، حيث اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.

وأكدت إدارة التعليم على تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات وفق ما ورد في إجراءات قواعد السلوك والمواظبة، كما تؤكد الإدارة رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

تعميم التعليم

يذكر أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا في وقت سابق لجميع العاملين في الميدان التربوي من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بعدم استخدام الضرب أو أي شكل من أشكال العنف النفسي أو البدني في التعامل مع الطلاب والطالبات.

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