Icon

7 محاور لقياس مستوى الرضا عن الحياة Icon 12 متحدثًا يشاركون في ملتقى التزام الأول بحفر الباطن Icon لقطات جوية مرعبة لمدينة كهرمان مرعش بعد أسبوع من الزلزال Icon جهاز متطور مع فريق الإنقاذ السعودي للحماية من الانهيارات المفاجئة Icon إخماد حريق في مستودع بجدة ولا إصابات Icon لاعب تونسي يروي لحظات عاشها خلال زلزال تركيا Icon سحب ممطرة على أجزاء من المدينة المنورة وأقصى شمال الرياض Icon انتحل هوية شيخ كويتي وتقدم لخطبتها وإيلاف الزهراني كشفت كذبه Icon لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا Icon كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
اعتدى عليه بوحشية أمام زملائه في الفصل

فصل معلم ضرب طالبًا في مدرسة أهلية بحفر الباطن

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
فصل معلم ضرب طالبًا في مدرسة أهلية بحفر الباطن
فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

كشفت مصادر خاصة لـ “المواطن” عن كف يد معلم في إحدى المدارس الأهلية بمحافظة حفر الباطن بعد قيامه بضرب طالب بطريقة وحشية أمام زملائه في الفصل.

وحققت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بالحادثة يوم أمس الخميس وتم فصل المعلم لقيامه بهذا التصرف المخالف.

قد يهمّك أيضاً
Img

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17 غدًا

Img

إجلاء 45 سعوديًا والبحث عن مواطنة مفقودة في تركيا

بيان الإدارة

وفي وقت لاحق أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن بيانًا أوضحت فيه أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة للتحقق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: (معلم يضرب طالبًا) بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة، حيث اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينها.

وأكدت إدارة التعليم على تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات وفق ما ورد في إجراءات قواعد السلوك والمواظبة، كما تؤكد الإدارة رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

تعميم التعليم

يذكر أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا في وقت سابق لجميع العاملين في الميدان التربوي من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بعدم استخدام الضرب أو أي شكل من أشكال العنف النفسي أو البدني في التعامل مع الطلاب والطالبات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ياسر

    آلاف الخريجين من ابناء الوطن وعاطلين منذ سنوات بينما يؤظف مثل هؤلاء المتوحشين الذين يحملون الحقد والكراهية للوطن والمواطن فأين وزارة التعليم عن هذه المهزلة؟!!!!!.

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...

السعودية اليوم
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...
السعودية اليوم

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...
السعودية اليوم

الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...

السعودية اليوم
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
أخبار رئيسية

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

أخبار رئيسية
بركان يثور تحت الماء في حزام النار
حصاد اليوم

بركان يثور تحت الماء في حزام النار

حصاد اليوم
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...
السوق

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...

السوق
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار