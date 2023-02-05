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تخص أوكرانيا وإيران وبريطانيا

فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن

2023-02-05 الساعة 4:50
فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن
المواطن- فريق التحرير

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قالت مجلة Newsweek إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يواجه أزمة ثقة كبيرة في الأوساط الأمريكية؛ بسبب الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله في ديلاوير.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Redfield & Wilton Strategies، لصالح Newsweek، أن 43% من الأمريكيين، مقتنعون بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو أحد شركائه، تعمد الاحتفاظ بالوثائق السرية في منزله ومكتبه.

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فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن

ويعتقد 34% أن الوثائق وصلت إلى منزله عن طريق الخطأ، بينما لا يمتلك 23% أدنى فكرة عن طريقة وصول الوثائق إلى منزل بايدن، كما أيد 65% من المشاركين، عمليات البحث التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، في عقارات الرئيس الأمريكي.

ولفتت المجلة إلى أن الدراسة أُجريت في الفترة ما بين الـ 28-29 من يناير 2023، بمشاركة 1500 شخص.

قضية العثور على الوثائق السرية

يذكر أنه تم العثور على مجموعة من الوثائق السرية في مركز أبحاث واشنطن، التابع للرئيس الأمريكي، وفي منزله في مدينة ويلمنغتون، بينها وثائق استخباراتية حول أوكرانيا، وإيران، وبريطانيا، تعود للفترة ما بين 2013-2016.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق سرية تعود للفترة التي كان فيها بايدن نائبًا للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في منزله.

وأفاد بايدن، بأنه لا يعلم شيئًا عن الوثائق، وأعلن تعاونه الكامل مع القضاء في ملف الوثائق السرية الذي يشكل إحراجًا للبيت الأبيض.

قضية مشابهة لـ ترامب

ويأتي ذلك تزامنًا مع الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأمريكية أيضًا في فضيحة مشابهة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تتعلق بوثائق سرية تخص الدولة.

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