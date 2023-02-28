فطيرة تودي بحياة سيدة خلال مسابقة لالتهام الشطائر بروسيا

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توفيت سيدة، خلال مشاركتها في مسابقة لالتهام الفطائر في مدينة أومسك الروسية.
وأقيمت المسابقة في مصحة كومونالنيك، بمناسبة عيد ماسلنيتسا، عشية الصوم الكبير عند المسيحيين الأرثوذوكس في روسيا، وتشمل تناول أكبر كمية من الفطائر خلال فترة محددة.
وتبلغ السيدة من العمر 38 عامًا، وتوفيت بسبب اختناقها بفطيرة خلال مشاركتها في المسابقة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وفقًا لروسيا اليوم.
ويجري الأطباء فحوصات وتحريات لمعرفة تفاصيل الحادث.
وأكد مكتب المدعي العام في منطقة أومسك، أنه يجري تحقيقًا في الحادث، مضيفًا أن عملية التفتيش ستحدد ملابساته، وتعطي تقييمًا لسلوك مسؤولي المؤسسة الطبية، من حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة لقضاء عطلات آمنة.