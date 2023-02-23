فعاليات متنوعة تعزز الارتباط بالتاريخ السعودي بجامعة الأميرة نورة

احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بيوم تأسيس الدولة السعودية، الذي يصادف 22 فبراير من كل عام، طوال ثلاثة أيام، وذلك بسلسلة من الفعاليات شاركت فيها وكالات، وعمادات، وكليات الجامعة مع الطالبات، في احتفالية تُعزّز الارتباط بمثل هذا اليوم وتاريخه العريق، وتُؤكِّد الأهمية التي تُوليها قيادة المملكة؛ لربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالتراث الإنساني الكبير.

الفلكلور السعودي

وشاركت جهات الجامعة في عدد من الأنشطة، منها: المشاركات الثقافية، وفتح أبواب متحف كلية الآداب التاريخي التراثي، وتجهيزه لاستقبال الطالبات والمنسوبات طوال فترة الاحتفال، وعرض الفلكلور السعودي الذي يتناسب مع يوم التأسيس على وقع الأهازيج الوطنية الخاصة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق كتاب (معاني الألفاظ اللغوية للطالبات)، وركن تعريفي بيوم التأسيس بالتعاون مع إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي بهيئة تطوير بوابة الدرعية.

معرض يوم بدينا

وتفاعلت الجامعة بتخصيص معرض يروي قصة يوم التأسيس بعنوان (يوم بدينا)؛ يُبيّن فترة بداية الدولة السعودية الأولى، ويُظهر تاريخ أمجادها، وذلك في سبيل تعزز الهُوية الوطنية.

وعملت الكليات على ربط الطالبات بالمناسبة من خلال استعداد كل كلية بالزي التراثي مع تقديم الضيافة السعودية، وتزيين مداخل الكليات بشعار التأسيس، وإتاحة جلسات تراثية تحمل هُوية ذكرى التأسيس، وعرض لوحات للتعريف بمؤسس المملكة العربية السعودية في مداخل الكليات، وتقديم إثراء معرفي عن دليل التأسيس والشعار ومدلولاته بطرق متنوعة.