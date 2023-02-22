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اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة السعودية

فعاليات وعروض مسرحية تجسّد اعتزاز أهالي المدينة المنورة بيوم التأسيس

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
فعاليات وعروض مسرحية تجسّد اعتزاز أهالي المدينة المنورة بيوم التأسيس
المواطن - واس

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تشهد المدينة المنورة إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة, احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ /1727م, الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام, اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون, وماضيها الأصيل, وحاضرها الزاهر, والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء, وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.

فعاليات وعروض ثقافية ومسرحية

وتحتضن حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة فعالية “الليوان” التي تنظمها وزارة الثقافة وتشمل أنشطة وفعاليات تحاكي أساليب الحياة قديماً, من خلال حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية, إضافة إلى عروض الجوالة, والفلكلور الشعبي, فيما تضيء الألعاب النارية سماء المقر الرئيسي للفعاليات بالحديقة المركزية في تمام العاشرة والنصف من مساء الجمعة المقبل.

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يواكب مركز المدينة للفنون يوم التأسيس بفعاليات وأنشطة يقيمها المركز, تشمل ورشاً فنية, وأنشطة منوعة تقام في الحديقة المركزية, بمشاركة عدد من محترفي وهواة الفن التشكيلي من أبناء وبنات الوطن, إلى جانب برامج وفعاليات مماثلة تنظمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة في عدة أحياء, بمشاركة مجتمعية واسعة, تشمل أنشطة فنية وثقافية ورياضية للعائلات والأطفال.

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