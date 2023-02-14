فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعتبر مخالفة مرورية.

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ يمنع المركبات التي تسير خلف السيارة التي قام صاحبها بذلك السلوك، من اتخاذ تصرف سريع؛ ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.

ولفتت الإدارة العامة للمرور إلى أن الغرامة المالية لاستعمال المكابح بشكل مفاجئ، تتراوح ما بين 300 و500 ريال.