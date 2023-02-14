فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعتبر مخالفة مرورية.
وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ يمنع المركبات التي تسير خلف السيارة التي قام صاحبها بذلك السلوك، من اتخاذ تصرف سريع؛ ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.
ولفتت الإدارة العامة للمرور إلى أن الغرامة المالية لاستعمال المكابح بشكل مفاجئ، تتراوح ما بين 300 و500 ريال.