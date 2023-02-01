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15 مليون حبة لاريكا ونصف طن من بودرة خام اللاريكا

فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة بتاريخ الكويت

2023-02-01 الساعة 11:16
فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة بتاريخ الكويت
المواطن - فريق التحرير

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أشرف وزير الداخلية ووكيل الوزارة على فك أحراز أكبر ضبطية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت.

15 مليون حبة

وقدرت الضبطية بنحو 15 مليون حبة لاريكا وأكثر من نصف طن من بودرة خام اللاريكا ومعدات خاصة لكبس الأقراص.

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وأفادت إدارة الإعلام الأمني أن ذلك جاء استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذًا لتوجيهات ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة للتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات وحماية أبناء وشباب الوطن من أخطار تلك الآفة المدمرة وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد علقت في وقت سابق على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ضابط في الوزارة بالاعتداء بالضرب على عامل بسبب غسيل مركبة.

وأفادت إدارة الإعلام الأمني أنه تم تسجيل قضية بالواقعة اعتداء بالضرب، جنح أبو فطيرة وحجز المتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.

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