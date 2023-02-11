فلامنيغو يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

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نجح المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا في إحراز الهدف الأول لنادي فلامينغو البرازيلي بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول من ركلة جزاء في شباك الأهلي المصري وذلك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.
د11' الهدف الأول لـ فلامنغو عن طريق جابرييل باربوسا
فلامنغو البرازيلي 1 × 0 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/EkLrF8GvqA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وتقدم الفريق البرازيلي بالهدف الأول، وذلك بعد حصوله على ركلة جزاء من خطأ من المدافع التونسي علي معلول، حيث احتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وجاء تشكيل الأهلي للمباراة مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، خالد عبدالفتاح، حمدي فتحي، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف”.
أما تشكيل نادي فلامنيغو فجاء مكونًا من: “سانتوس في حراسة المرمى، فاريلا، فابريسيو، دافيد لويز، لوكاس، أرتورو فيدال، تياجو مايا، ريبيرو، دي أراسكايتا، جابي، بيدرو”.
وكان فلامنيغو تأهل لمباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة أمام نادي الهلال الثلاثاء الماضي بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، بينما خسر الأهلي أمام نادي ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي.