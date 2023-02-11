فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

نجح الفريق الكروي الأول بنادي فلامينغو البرازيلي في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على الأهلي المصري برباعية مقابل هدفين.

الأهلي ضد فلامينغو

وكان جابرييل باربوسا أحرز الهدف الأول لفريق فلامينغو من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، احتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال بعد العودة لتقنية الفيديو.

وظل الأهلي يضغط حتى تمكن نجمه أحمد عبدالقادر من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38 بعد عرضية متقنة من اللاعب التونسي علي معلول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلامينغو بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تقدم المارد الأحمر بالهدف الثاني عبر اللاعب أحمد عبدالقادر في الدقيقة الـ60 بعد 3 دقائق من إهدار علي معلول لركلة جزاء لصالح المارد الأحمر.

وانقلبت المباراة رأسًا على عقب، بعد طرد اللاعب خالد عبدالفتاح من الأهلي، حيث سجل بيدرو الهدف الثاني للفريق البرازيلي مستغلًا خطأ من الحارس محمد الشناوي في الدقيقة الـ75.

وأضاف البرازيلي جابرييل باربوسا الهدف الثالث للفريق البرازيلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84، ثم عاد بيدرو وأضاف الهدف الرابع للفريق البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في الدقيقة الـ92.

الأهلي رابعًا للمرة الثانية

وتواجد الأهلي في المركز الرابع في مونديال الأندية لثاني مرة في تاريخه، وذلك بعد التواجد في المركز الرابع في نسخة مونديال الأندية عام 2012.