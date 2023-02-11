فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق

نجح فريق فلامينغو البرازيلي في إحراز هدفين في شباك الأهلي المصري، خلال 10 دقائق، وذلك مستفيدًا من طرد اللاعب خالد عبدالفتاح ظهير أيمن فريق الأهلي.

وكان اللاعب بيدرو سجل الهدف الثاني لـ الفريق البرازيلي في الدقيقة الـ75 بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي، بينما سجل جابرييل باربوسا الهدف الثالث لـ الفريق البرازيلي في الدقيقة الـ84 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد لمسة يد من اللاعب محمد هاني.

يذكر أن اللاعب علي معلول كان أهدر ركلة جزاء لـ الأهلي في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة.