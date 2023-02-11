فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق

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نجح فريق فلامينغو البرازيلي في إحراز هدفين في شباك الأهلي المصري، خلال 10 دقائق، وذلك مستفيدًا من طرد اللاعب خالد عبدالفتاح ظهير أيمن فريق الأهلي.
د84' الهدف الثالث لـ فلامنغو عن طريق جابرييل باربوساقد يهمّك أيضاً
فلامنغو البرازيلي 3 × 2 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eyQejmSC0O
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وكان اللاعب بيدرو سجل الهدف الثاني لـ الفريق البرازيلي في الدقيقة الـ75 بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي، بينما سجل جابرييل باربوسا الهدف الثالث لـ الفريق البرازيلي في الدقيقة الـ84 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد لمسة يد من اللاعب محمد هاني.
يذكر أن اللاعب علي معلول كان أهدر ركلة جزاء لـ الأهلي في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة.
د77' الهدف الثاني لـ فلامنغو عن طريق بيدرو
فلامنغو البرازيلي 2 × 2 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ALyIaFytNq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023