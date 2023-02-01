Icon

قراصنة كوريا الشمالية سرقوا 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة Icon ياسر المسحل: دعم القيادة السخي أثمر عن تنظيم آسيا 2027 Icon تمديد مبادرة دور جهازك حتى نهاية مارس Icon الجماهير عن استضافة كأس آسيا 2027: طموحنا بلا حدود Icon أمير مكة المكرمة يُكرم متقاعدي الإمارة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى إريكسون Icon الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات Icon السعودية موطن البطولات الرياضية الكبرى Icon مخالف في قبضة الأمن لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي Icon اندلاع حرب شوارع بين قوات فاغنر وجنود أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنظيم البطولة للمرة الأولى في التاريخ

فلسطين وتركمانستان تمتنعان عن التصويت لصالح استضافة السعودية كأس آسيا 2027

2023-02-01 الساعة 4:06
فلسطين وتركمانستان تمتنعان عن التصويت لصالح استضافة السعودية كأس آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

امتنعت فلسطين وتركمانستان عن التصويت على ملف استضافة المملكة كأس أمم آسيا لعام 2027، فيما صوتت 43 دولة من أصل 45 على دعم الملف السعودي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن قبل قليل، عن استضافة السعودية رسميًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027.

قد يهمّك أيضاً
Img

جراحة الـ 3 ساعات تنقذ حياة مريضة في جدة

Img

وزير الرياضة: استضافة كأس آسيا 2027 تُظهر مكانة وطننا وقدرته على النجاح

وأُقيمت الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، وصادقت على اختيار السعودية لتنظيم بطولة كأس آسيا 2027.

انسحاب قطر

وانسحبت قطر من ملف تنظيم البطولة في أكتوبر الماضي، بعد تكليفها باستضافة نسخة 2023، وذلك بعد انسحاب أوزبكستان وإيران، لتنحصر المنافسة بين السعودية والهند، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة لاتحاد كرة القدم الهندي سحب ملفها.

تنظيم البطولة للمرة الأولى

وعلى الرغم من مشاركة السعودية باستمرار في البطولة القارية، إلا أنها لم تستضف المسابقة على مدار تاريخها، وكانت تعتزم التقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2019 ولكنها تراجعت.

وتُعد كأس آسيا 2027 هي البطولة الثالثة التي أُعلن مؤخرًا عن إقامتها في السعودية بعدما اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة “نيوم” المستقبلية، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضًا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم