فلسطين وتركمانستان تمتنعان عن التصويت لصالح استضافة السعودية كأس آسيا 2027

امتنعت فلسطين وتركمانستان عن التصويت على ملف استضافة المملكة كأس أمم آسيا لعام 2027، فيما صوتت 43 دولة من أصل 45 على دعم الملف السعودي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن قبل قليل، عن استضافة السعودية رسميًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027.

وأُقيمت الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، وصادقت على اختيار السعودية لتنظيم بطولة كأس آسيا 2027.

انسحاب قطر

وانسحبت قطر من ملف تنظيم البطولة في أكتوبر الماضي، بعد تكليفها باستضافة نسخة 2023، وذلك بعد انسحاب أوزبكستان وإيران، لتنحصر المنافسة بين السعودية والهند، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة لاتحاد كرة القدم الهندي سحب ملفها.

تنظيم البطولة للمرة الأولى

وعلى الرغم من مشاركة السعودية باستمرار في البطولة القارية، إلا أنها لم تستضف المسابقة على مدار تاريخها، وكانت تعتزم التقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2019 ولكنها تراجعت.

وتُعد كأس آسيا 2027 هي البطولة الثالثة التي أُعلن مؤخرًا عن إقامتها في السعودية بعدما اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة “نيوم” المستقبلية، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضًا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.