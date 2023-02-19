Icon

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه Icon توقعات بارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الأسبوع القادم Icon 14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا Icon ميتا تتيح توثيق الفيسبوك وانستجرام بمقابل شهري Icon 50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب Icon موسكو تتهم أوكرانيا والأوروبيين بالتحضير لاستفزاز خطير Icon تشكيلة الشباب لمواجهة ناساف الأوزبكي Icon استمتع بالشعاب المرجانية والحياة البحرية في لوست وورلد Icon تفاصيل إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وليل Icon ضبط 328 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القمر سيصل منزلة الاقتران صباح الغد

فلكية جدة: الثلاثاء غرة شعبان 1444 هـ

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
فلكية جدة: الثلاثاء غرة شعبان 1444 هـ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم غد الاثنين 20 فبراير 2023 (يوم التحري) عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

تفاصيل الاقتران

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساءً؛ وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (5) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساءً بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس؛ وبذلك تكون شروط بداية الشهر “فلكيًا” متحققة، مشيرًا إلى أن رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب غير ممكنة؛ بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق.

قد يهمّك أيضاً
Img

هجوم إلكتروني محتمل على مطارات ألمانيا

Img

جامعة الأميرة نورة تعلن وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس أو الماجستير

وبين أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة في اليوم التالي.

وأضاف “ففي يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:22 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (18) درجة وإضاءته (2.5 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة، وسيغرب القمر عند الساعة 07:43 مساءً بعد (ساعة و 21 دقيقة) من غروب الشمس”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم