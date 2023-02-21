فلكية جدة: رصد هلال شعبان بسماء السعودية مساء اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال القمر لشهر شعبان، سيتم رصده بعد غروب الشمس، اليوم الثلاثاء، مع بداية الانتقال نحو الليل، حيث يمكن مشاهدته بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء المملكة والوطن العربي.

وأوضحت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هلال شعبان سيتم رصده وهو منتظم في خط شبه مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة، باتجاه الأفق الجنوب الغربي.