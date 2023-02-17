فلكية جدة: عطارد والقمر يزينان السماء فجر الغد

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، مساء اليوم الجمعة، أن رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب ستنتهي فجر غدٍ السبت 18 فبراير 2023 حيث سيكون هلال القمر نهاية شهر رجب أعلى يمين من كوكب عطارد، ويفصل بينهما 3 درجات في اتجاه الأفق الجنوب الشرقي في سماء الوطن العربي.

ونشرت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورة توضح ظهور كوكب عطارد بالقرب من هلال القمر في السماء.

بالعين المجردة

وأوضحت فلكية جدة أن عطارد والقمر يمكن مشاهدتهما بالعين المجردة ويمكن رؤيتهما سويًّا في مجال روية المنظار.

وغالبًا ما يُطلق على عطارد “الكوكب المراوغ” فاغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم عطارد، إلا أنه ساطع جدًّا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نراه.

عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفي معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل ومع ذلك في أوقات محددة يصبح الكوكب مرئيًّا لنا.