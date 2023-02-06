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فهد الشهراني مساعداً للالتزام في صحة الرياض

2023-02-06 الساعة 2:03
فهد الشهراني مساعداً للالتزام في صحة الرياض
المواطن - فريق التحرير

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني قراراً بتكليف الدكتور فهد الشهراني مساعد المدير العام للالتزام في “صحة الرياض”.

تعزيز توجيهات وزارة الصحة

من جانبه عبر د. الشهراني عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وفق التطلعات، وتعزيزاً لتوجيهات وزارة الصحة ممثلة بـ”صحة الرياض”، ولرؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

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