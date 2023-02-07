“فهد الطبية” تفوز بجائزتين من جوائز أداء الصحة لعام 2022

حققت “مدينة الملك فهد الطبية” إحدى مكونات “تجمع الرياض الصحي الثاني”، جائزتين عن أفضل مستشفى استقبالاً لحالات السكتة الدماغية ( برنامج الجلطات الدماغية) وأفضل معمل قسطرة قلب (برنامج الجلطات القلبية) خلال جائزة أداء الصحة لعام 2022، التي بلغ عدد المشاركات بها أكثر من 650 مشاركة على الصعيدين الوطني والدولي في مساراتها الخمسة.

وعبر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني الدكتور فهد الغفيلي، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، معتبراً ذلك نتيجة للعمل الدؤوب لتطوير الخدمة الصحية وفق أعلى معايير الجودة لهم والمرضى، وفق خطط استراتيجية وضعت لتقديم أرقى الممارسات.

الارتقاء بجودة الخدمات

وأكد الغفيلي استمرار وعزم مكونات التجمع الصحي بالنهوض والارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإرضاء المستفيدين وتوفير أعلى درجات الأمان للمرضى.

الجدير بالذكر أن جائزة أداء الصحة هي جائزة سنوية تمثل الريادة في التمكين ودعم القدرات وتعزيز ثقافة قياس الأداء ودعم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الناتجة، من أجل قطاع صحي يهتم بالمستفيد.