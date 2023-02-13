فهد بن نافل: الهلال لا يقف على أي لاعب ومشاركتنا بيّضت الوجه

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أعرب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته بالمشاركة الناجحة لأزرق الرياض في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي أُقيمت في المغرب.
فهد بن نافل – رئيس #الهلال: سعداء بالعودة للوطن محققين الميدالية الفضية 🥈في المونديال .. أثبتنا أن كرة القدم لا تقف على لاعب .. الهلال يمثل بلد بأكمله وحقق مشاركة تبيض الوجه#حفل_تكريم_الهلال#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 12, 2023
وقال ابن نافل في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “الزعيم أثبت أنه فريق جماعي لا يقف على أي لاعب، سعداء بالفوز بالميدالية الفضية وتحقيق هدف من أهدافنا، كل الشكر والتقدير إلى الأمير الوليد بن طلال الداعم للنادي ولي على المستوى الشخصي”.
وأضاف ابن نافل: “الفريق كان متحدًا ويدًا واحدة ونجحنا في التغلب على الظروف الصعبة التي قابلناها، لأن الفريق كان يمثل بلدًا بأكملها ومشاركتنا بيّضت الوجه”.
أما سعد بن نافل والد رئيس نادي الهلال فقال: “النادي مثل المملكة خير تمثيل في هذه البطولة العالمية، نحمد الله على هذا الإنجاز”.
سعد بن نافل والد رئيس الهلال: " الهلال مثل السعودية خير تمثيل في مونديال الأندية".#المواطن_الرياضي #الهلال_ريال_مدريد #الهلال #نهائي_كأس_العالم_للأندية #الهلال_وصيف_العالم pic.twitter.com/YGUN9L3qTV
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) February 12, 2023