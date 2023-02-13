فهد بن نافل: الهلال لا يقف على أي لاعب ومشاركتنا بيّضت الوجه

أعرب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته بالمشاركة الناجحة لأزرق الرياض في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي أُقيمت في المغرب.

وقال ابن نافل في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “الزعيم أثبت أنه فريق جماعي لا يقف على أي لاعب، سعداء بالفوز بالميدالية الفضية وتحقيق هدف من أهدافنا، كل الشكر والتقدير إلى الأمير الوليد بن طلال الداعم للنادي ولي على المستوى الشخصي”.

وأضاف ابن نافل: “الفريق كان متحدًا ويدًا واحدة ونجحنا في التغلب على الظروف الصعبة التي قابلناها، لأن الفريق كان يمثل بلدًا بأكملها ومشاركتنا بيّضت الوجه”.

أما سعد بن نافل والد رئيس نادي الهلال فقال: “النادي مثل المملكة خير تمثيل في هذه البطولة العالمية، نحمد الله على هذا الإنجاز”.