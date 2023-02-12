فهد بن نافل: طموحنا أصبح أعلى بعد وصافة العالم

أعرب رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل عن سعادته بوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا رغبتهم في المنافسة على جميع البطولات.

تعليق فهد بن نافل

وشدد فهد بن نافل خلال تصريحاته لقنوات SSC، على سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق وتشريف السعودية في مونديال الأندية خير تمثيل.

وتابع: “ما وصل إليه الهلال في كأس العالم للأندية، بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واهتمام وزارة الرياضة باستراتيجية القطاع الرياضي، وهذا كله انعكس على الأندية”.

وأضاف فهد بن نافل: “والحمدلله كنادي الهلال عملنا على تلبية كل احتياجات الجماهير لتحقيق البطولات، واحترمت كرسي الهلال وأدبياته، ولدينا رجال في الفريق الأول لكرة القدم”.

واختتم فهد بن نافل تصريحاته قائلًا: “بعد ما حققنا الوصيف أصبح الطلب أعلى، وهذا قدر الهلاليين كل بطولة يشاركون بها يجب أن يحصلوا عليها”.

الهلال وصيف العالم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق الهلال عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

كما أنه أصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.