Icon

بريطانيا تشهد تفشي ظاهرة الزومبي بسبب مخدر خطير Icon وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل Icon منتدى الإعلام يطلق أول مبادرة لتأهيل المذيعين السعوديين Icon فهد بن نافل: طموحنا أصبح أعلى بعد وصافة العالم Icon تشكيل مجلس لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة Icon الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان Icon دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد Icon ريانة برناوي أول رائدة سعودية نحو الفضاء Icon كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16 Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مشيدًا بأداء اللاعبين في البطولة

فهد بن نافل: طموحنا أصبح أعلى بعد وصافة العالم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
فهد بن نافل: طموحنا أصبح أعلى بعد وصافة العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل عن سعادته بوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا رغبتهم في المنافسة على جميع البطولات.

تعليق فهد بن نافل

وشدد فهد بن نافل خلال تصريحاته لقنوات SSC، على سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق وتشريف السعودية في مونديال الأندية خير تمثيل.

قد يهمّك أيضاً
Img

“المواطن” توثق أكبر حفلة تنكرية في بوليفارد سيتي

Img

ضبط عمالة مخالفة زورت صلاحية 115 ألف منتج غذائي ومستحضر تجميلي

وتابع: “ما وصل إليه الهلال في كأس العالم للأندية، بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واهتمام وزارة الرياضة باستراتيجية القطاع الرياضي، وهذا كله انعكس على الأندية”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وأضاف فهد بن نافل: “والحمدلله كنادي الهلال عملنا على تلبية كل احتياجات الجماهير لتحقيق البطولات، واحترمت كرسي الهلال وأدبياته، ولدينا رجال في الفريق الأول لكرة القدم”.

واختتم فهد بن نافل تصريحاته قائلًا: “بعد ما حققنا الوصيف أصبح الطلب أعلى، وهذا قدر الهلاليين كل بطولة يشاركون بها يجب أن يحصلوا عليها”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الهلال وصيف العالم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني، ويتوج بالميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق الهلال عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول ناد سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

كما أنه أصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.

الهلال ضد ريال مدريد
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم