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فهد بن نافل: طموح الهلال حصد كأس العالم للأندية

2023-02-08 الساعة 1:57
فهد بن نافل: طموح الهلال حصد كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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أعرب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته بعد صعود الأزرق إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين.

أول تعليق بعد التأهل

وتحدث ابن نافل لـ قناة SSC قائلًا: “أُهدي هذا التأهل للقيادة ولـ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولـ الأمير الوليد بن طلال ولكل جماهير الأزرق العظيمة التي وثقت فينا”.

وأضاف ابن نافل: “رغم الظروف وثقنا في أنفسنا كمجموعة ولم نستمع إلى الانتقادات والكلام الذي كان يحاول النيل منا وتشتيت تركيزنا، أثناء تمثيلنا للسعودية في مونديال الأندية، وندعو الجماهير لمساندتنا في النهائي”.

وواصل رئيس الهلال قائلًا: “لا نقبل بالمركز الثاني، طموحنا التتويج بمونديال الأندية”.

فهد بن نافل - جانج هيون سو - الهلال

مكافآت لاعبي الهلال

وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن تقديم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية لكل لاعب بالفريق الكروي الأول بـ الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وذكر الحساب الرسمي للوزارة في “تويتر” أن الأمير عبدالعزيز الفيصل سيقدم 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي أزرق الرياض بعد الفوز على فلامنجو والصعود لنهائي مونديال الأندية.

وفي نفس السياق، أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، عن منح كل لاعب بالفريق الكروي الأول بأزرق الرياض مليون ريال بعد الفوز على فلامنجو.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر”: “نبارك لممثل وطننا كبير آسيا، نادي الهلال وصوله للعالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل لكاس العالم للأندية أو الثاني عالميًّا، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي، مبلغ مليون ريال لكل لاعب”.

وأضاف الوليد بن طلال: “وفي حالة الفوز في النهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب”.

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