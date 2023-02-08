فهد بن نافل: طموح الهلال حصد كأس العالم للأندية تفاصيل لحظات مرعبة عاشها سعودي بتركيا أثناء الزلزال السديس: القيادة لا تتأخر في تقديم المساعدة وتخفيف معاناة الشعوب وزير الرياضة يُهنئ القيادة بتأهل الهلال لنهائي مونديال الأندية طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي بدر الخريف: نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًّا في التصنيع عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا الشفاء أول متحف بالسعودية عن إسهامات العلماء المسلمين وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب
أعرب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته بعد صعود الأزرق إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين.
🎙فهد بن نافل – رئيس الهلال:
أهنئ كل الجماهير الهلالية التي وثقت بالفريق رغم كل الظروف ورغم الحديث الكثير عن أخطائنا ولكن نحن مجموعة واحدة بالفريق، ولن نقبل بالمركز الثاني.قد يهمّك أيضاً
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/J6o3AUYTya
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
وتحدث ابن نافل لـ قناة SSC قائلًا: “أُهدي هذا التأهل للقيادة ولـ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولـ الأمير الوليد بن طلال ولكل جماهير الأزرق العظيمة التي وثقت فينا”.
وأضاف ابن نافل: “رغم الظروف وثقنا في أنفسنا كمجموعة ولم نستمع إلى الانتقادات والكلام الذي كان يحاول النيل منا وتشتيت تركيزنا، أثناء تمثيلنا للسعودية في مونديال الأندية، وندعو الجماهير لمساندتنا في النهائي”.
وواصل رئيس الهلال قائلًا: “لا نقبل بالمركز الثاني، طموحنا التتويج بمونديال الأندية”.
وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن تقديم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية لكل لاعب بالفريق الكروي الأول بـ الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.
وذكر الحساب الرسمي للوزارة في “تويتر” أن الأمير عبدالعزيز الفيصل سيقدم 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي أزرق الرياض بعد الفوز على فلامنجو والصعود لنهائي مونديال الأندية.
وفي نفس السياق، أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، عن منح كل لاعب بالفريق الكروي الأول بأزرق الرياض مليون ريال بعد الفوز على فلامنجو.
وقال الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر”: “نبارك لممثل وطننا كبير آسيا، نادي الهلال وصوله للعالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل لكاس العالم للأندية أو الثاني عالميًّا، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي، مبلغ مليون ريال لكل لاعب”.
وأضاف الوليد بن طلال: “وفي حالة الفوز في النهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب”.