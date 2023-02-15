فهد بن نافل يحسم موقفه من الترشح لفترة جديدة

حسم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل موقفه من الترشح لفترة جديدة لرئاسة الزعيم لمدة 4 سنوات قادمة.

فهد بن نافل يترشح للرئاسة مجددًا

وكشف الإعلامي خالد بن عبدالعزيز موقف الرئيس الحالي من الاستمرار، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خاص.. إدارة نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل ستترشح لفترة رئاسية جديدة”.

وطمأن جماهير الأزرق بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، وقال: “الموسم القادم ثورة هلالية اقتصادية وفنية، وسيتحدث العالم عن سوق انتقالات نادي الهلال بالفترة الصيفية وبأكبر ميزانية مرصودة في تاريخ النادي”.

ويُعد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا لإدارة فهد بن نافل، حيث أكدت تقارير تقديمها لعرض ثانٍ ضخم، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ضم النصر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أبرز الإنجازات في عهد بن نافل

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في عهد إدارة فهد بن نافل، وتوج بالعديد من البطولات، ومن أبرزها؛ لقب دوري المحترفين 3 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس السوبر السعودي مرة، وكأس الملك مرة.

كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، واحتل المركز الرابع مرتين، ونجح في الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في النسخة الأخيرة 2022.