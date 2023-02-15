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بعد تحقيق الهلال لبطولات عديدة

فهد بن نافل يحسم موقفه من الترشح لفترة جديدة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
فهد بن نافل يحسم موقفه من الترشح لفترة جديدة
المواطن - مروة نبيل

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حسم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل موقفه من الترشح لفترة جديدة لرئاسة الزعيم لمدة 4 سنوات قادمة.

فهد بن نافل يترشح للرئاسة مجددًا

وكشف الإعلامي خالد بن عبدالعزيز موقف الرئيس الحالي من الاستمرار، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خاص.. إدارة نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل ستترشح لفترة رئاسية جديدة”.

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فهد بن نافل
بن نافل – المصدر @Alhilal_FC

وطمأن جماهير الأزرق بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، وقال: “الموسم القادم ثورة هلالية اقتصادية وفنية، وسيتحدث العالم عن سوق انتقالات نادي الهلال بالفترة الصيفية وبأكبر ميزانية مرصودة في تاريخ النادي”.

ويُعد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا لإدارة فهد بن نافل، حيث أكدت تقارير تقديمها لعرض ثانٍ ضخم، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ضم النصر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

أبرز الإنجازات في عهد بن نافل

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في عهد إدارة فهد بن نافل، وتوج بالعديد من البطولات، ومن أبرزها؛ لقب دوري المحترفين 3 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس السوبر السعودي مرة، وكأس الملك مرة.

كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، واحتل المركز الرابع مرتين، ونجح في الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في النسخة الأخيرة 2022.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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