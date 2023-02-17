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أصاب ستة أشخاص قبل الإمساك به

فهد هارب يصيب 6 أشخاص ويثير الذعر في إسلام أباد

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
فهد هارب يصيب 6 أشخاص ويثير الذعر في إسلام أباد
المواطن - فريق التحرير

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فر فهد من منزل صاحبه بأحد الأحياء الراقية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وهاجم ستة أشخاص وأصابهم قبل أن يتم التغلب عليه، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة.

حصار الفهد

وأعلنت متحدثة باسم مجلس إدارة الحياة البرية، تدعي رينا سعيد خان، أن حراس قطاع الحياة البرية في إسلام أباد حاصروا الفهد الذكر في قبو منزل وأطلقوا عليه طلقات مخدرة بعد مطاردة استمرت عدة ساعات.

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واسترسلت خان: “كانت عملية إنقاذ فريدة. اضطررنا إلى عزل الفهد قبل الإمساك به”.

هلع في الشوارع

ووثقت مقاطع فيديو نشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، الفهد وهو يهاجم رجلاً على أحد الطرق، ثم وهو يقفز من فوق سياج حديقة منزل ويجري بين السيارات، ما أثار الهلع في الشوارع.

وشوهد حراس مسلحون يعملون بمنازل قريبة في الحي الراقي وهم يركضون خلف الفهد لتخويفه، لكنهم لم يطلقوا النار عليه.

إعادة تأهيله

وقال القطاع عبر موقع تويتر إن “الفهد الذكر بصحة جيدة، وهو موجود بمركز مجلس إدارة الحياة البرية للإنقاذ والتأهيل. وستقرر اللجنة العلمية بشأن الخطوات المقبلة لإعادة تأهيله”.

وأضاف أنيس رحمان، خبير الشؤون البيئية، أن الرغبة في اقتناء الفهود كحيوانات أليفة زادت بين الباكستانيين الأثرياء خلال الأعوام القليلة الماضية رغم حظر استيراد الحيوانات النادرة.

وكانت باكستان حظرت خلال العام الفائت استيراد الحيوانات البرية وبينها النمور، بينما كانت هذه الممارسة مسهّلة من خلال تشريعات غير متشددة.

 

 

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