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يحتوي على دهون غير مشبعة

فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم

2023-02-09 الساعة 12:27
فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت أخصائية التغذية العلاجية وجدان قطب، فوائد تناول الفقع للجسم، مشيرة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة.

وقالت وجدان قطب خلال لقائها ببرنامج ستوديو، المذاع على قناة إس بي سي: إن الفقع غني بمضادات الأكسدة التي تزيل التجاعيد وتعطي رونقًا للبشرة، ومفيد للأظافر ويقوي العظام ويبعد هشاشة العظام.

وأضافت: أن الفقع يعمل أيضًا على تقوية الأظافر، وهو مفيد للعين والرؤية وأمراض القلب، كما يخفف من الكولسترول الضار ومفيد لسكر وضغط الدم؛ وذلك لأنه غني بالألياف التي تحدث موازنة.

دهون غير مشبعة

ولفتت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن الفقع رغم أنه يحوي دهونًا لكنها دهون غير مشبعة مع عدم الاعتماد عليه اعتماد كلي بحيث يكون جزءًا من الوجبة، كما يعمل الفقع على تنشيط الجسم ودعم العضلات.

 

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