فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم ليب 23 هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب الجزائر بريطانيا تنزلق إلى أزمة اقتصادية بسبب أسعار الطاقة بدء إيداع الدفعة الـ63 من حساب المواطن الهلال يواجه ريال مدريد للمرة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة على الهواء سوريون إلى مثواهم الأخير في مشهد تقشعر له الأبدان علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز
كشفت أخصائية التغذية العلاجية وجدان قطب، فوائد تناول الفقع للجسم، مشيرة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة.
#ستوديو_SBC ا أخصائية التغذية العلاجية وجدان قطب:نبتة الفقع غنية و مفيدة و مغذية جدا لأن فوائده مقاربة لفوائد اللحوم و سعره الغالي بسبب قلة الكميات المتوفرة @DietitianWejdan #استوديو_SBC pic.twitter.com/iMnYL5tzQBقد يهمّك أيضاً
— Studio SBC ستوديو (@StudioSBCShow) February 8, 2023
وقالت وجدان قطب خلال لقائها ببرنامج ستوديو، المذاع على قناة إس بي سي: إن الفقع غني بمضادات الأكسدة التي تزيل التجاعيد وتعطي رونقًا للبشرة، ومفيد للأظافر ويقوي العظام ويبعد هشاشة العظام.
وأضافت: أن الفقع يعمل أيضًا على تقوية الأظافر، وهو مفيد للعين والرؤية وأمراض القلب، كما يخفف من الكولسترول الضار ومفيد لسكر وضغط الدم؛ وذلك لأنه غني بالألياف التي تحدث موازنة.
ولفتت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن الفقع رغم أنه يحوي دهونًا لكنها دهون غير مشبعة مع عدم الاعتماد عليه اعتماد كلي بحيث يكون جزءًا من الوجبة، كما يعمل الفقع على تنشيط الجسم ودعم العضلات.