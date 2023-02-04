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في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي

فوز ثمين لـ إيفرتون ضد آرسنال

2023-02-04 الساعة 6:09
فوز ثمين لـ إيفرتون ضد آرسنال
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة إيفرتون ضد آرسنال عصر اليوم في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي بفوز إيفرتون بهدف دون رد.

إيفرتون ضد آرسنال

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، كثف نادي آرسنال من محاولاته الهجومية لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

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ونجح فريق إيفرتون في إحراز هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب الإنجليزي جيمس تاركوفسكي في الدقيقة الستين.

إيفرتون ضد آرسنال

وظلت المباراة على حالها ليفوز إيفرتون بهدف دون رد ويُصبح رصيده 18 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 50 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.

وتُقام خمس مباريات في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة من مساء اليوم وهم ” أستون فيلا ضد ليستر سيتي، مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، وولفرهامبتون ضد ليفربول، برايتون ضد بورنموث، برينتفورد ضد ساوثهامبتون،”، أما مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد فتُقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

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